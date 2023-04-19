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13:13, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле допустили провокации Украины против Белоруссии

Песков допустил провокации Украины против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность провокаций со стороны Украины против Белоруссии после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Песков призвал не исключать подобный вариант развития событий, добавив, что в Кремле также обратили внимание на отзыв Украиной своего посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным.

О визите врио главы ДНР в Минск сообщалось 18 апреля. Во время встречи с ним президент Белоруссии, в частности, заявил о готовности республики помочь в восстановлении региона.

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Алевтина Запольская
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