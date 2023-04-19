В Кремле допустили провокации Украины против Белоруссии
Песков допустил провокации Украины против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность провокаций со стороны Украины против Белоруссии после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.
Песков призвал не исключать подобный вариант развития событий, добавив, что в Кремле также обратили внимание на отзыв Украиной своего посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным.
О визите врио главы ДНР в Минск сообщалось 18 апреля. Во время встречи с ним президент Белоруссии, в частности, заявил о готовности республики помочь в восстановлении региона.