Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России

Разведка Нидерландов заявила об укреплении военного потенциала России в будущем

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России в ближайшем будущем из-за повышенного восприятия угрозы со стороны Запада и чувства стратегической уязвимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия устранит недостатки в организации вооруженных сил, системах вооружения, что приведет к увеличению военного потенциала», — сказано в отчете службы

Отмечается, что с учетом боевых действий на территории Украины, вступления Финляндии в НАТО и скорого присоединения Швеции к альянсу российская сторона перераспределит свою боевую мощь и существенно усилит западное стратегическое направление обычными и тактическими ядерными подразделениями.

«Возможна дальнейшая милитаризация российской внешней политики и политики безопасности», — заключили в разведке.