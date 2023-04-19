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19:50, 19 апреля 2023Мир

Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России

Разведка Нидерландов заявила об укреплении военного потенциала России в будущем

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России в ближайшем будущем из-за повышенного восприятия угрозы со стороны Запада и чувства стратегической уязвимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия устранит недостатки в организации вооруженных сил, системах вооружения, что приведет к увеличению военного потенциала», — сказано в отчете службы

Отмечается, что с учетом боевых действий на территории Украины, вступления Финляндии в НАТО и скорого присоединения Швеции к альянсу российская сторона перераспределит свою боевую мощь и существенно усилит западное стратегическое направление обычными и тактическими ядерными подразделениями.

«Возможна дальнейшая милитаризация российской внешней политики и политики безопасности», — заключили в разведке.

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Виктория Кондратьева
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