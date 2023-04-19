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15:08, 19 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский посетил белорусско-украинскую границу

Глава Украины Зеленский посетил границу с Белоруссией после встречи Пушилина и Лукашенко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил белорусско-украинскую границу на Волыни. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

«Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы», — приводятся в сообщении слова Зеленского. Он также поблагодарил украинских пограничников за службу в Артемовске (дореволюционное название города, принятое на Украине, — Бахмут) и вручил награды.

18 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с временно исполняющим обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Во время переговоров Лукашенко отметил тяжесть жизни людей в условиях продолжающихся боевых действий и задался вопросом, чем в данной ситуации Минск может помочь Донецку.

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Алевтина Запольская
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