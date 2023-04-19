Россиянам облегчили въезд в одну провинцию Китая

Россияне смогут оформлять визу по прибытии в китайскую провинцию Фуюань

Россиянам облегчили въезд в одну китайскую провинцию, Фуюань — теперь туристы могут оформить туда визу по прибытии. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус у себя в Telegram-канале.

Глава ведомства отметила, что в среду, 19 апреля, в Хабаровске прошла рабочая встреча с делегацией из Фуюаня, в ходе которой стороны обсудили вопросы организации международных речных перевозок в навигацию 2023 года.

«По-настоящему "горячей" новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытии в КНР», — добавила министр. По ее словам, более детальная информация по этому поводу будет направлена дополнительно.

Пунтус также подчеркнула, что во время переговоров определись предварительные сроки начала перевозок по воде — это конец мая — начало июня. Более того, были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по безвизовому режиму.

Ранее в апреле стало известно, что Россия и Китай готовят новое соглашение, упрощающее поездки туристических групп между странами. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, документ предусматривает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек и увеличение срока их безвизового пребывания с 15 дней до 21 дня.

