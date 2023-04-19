В России заявили о наличии сил для внезапного удара по ВСУ

Военный эксперт Насонов: у России достаточно сил для нанесения внезапного удара ВСУ

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов в беседе с Ura.ru рассказал, что у российских военных имеется достаточно сил для того, чтобы нанести внезапный и эффективный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар», — заявил он.

Насонов подчеркнул, что подобная информация является военной тайной, добавив, что у Вооруженных сил России имеются средства и возможности для исполнения той или иной задачи. По его словам, они владеют инициативой даже в ситуации с подготовкой Киевом контрнаступлении. Эксперт пояснил, что украинским военным навязывают определенные направления ведения боевых действий, а также применяют против них боеприпасы, которые имеются у российских солдат в достаточном количестве.

Ранее стало известно, что ВСУ пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области. Уточняется, что вечером 18 апреля бронегруппа украинских военных начала наступление близи населенного пункта после артподготовки.