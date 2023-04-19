Диджей принял неожиданное решение на свадьбе и опозорил гостя в зале

Reddit: диджей помешал гостю сделать предложение на чужой свадьбе и опозорил его

Пользователь Reddit поделился историей о том, как принял неожиданное решение помешать гостю сделать предложение на чужой свадьбе, работая на торжестве диджеем, и опозорил его. Парень рассказал, что выключил романтичную песню, под которую один из друзей жениха и невесты начал делать предложение на празднике.

Автор поста написал, что иногда подрабатывает диджеем, в основном на мероприятиях семьи или друзей. «В прошлые выходные меня пригласили поработать на свадьбе приятелей моих друзей», — рассказал он.

По словам рассказчика, на празднике брат невесты по имени Кевин подошел к нему и попросил поставить романтичную песню. «Мне было сказано выполнять все просьбы гостей, поэтому я включил композицию», — отметил он. Тогда Кевин пригласил девушку на медленный танец, затем опустился на одно колено и собрался делать предложение.

«Я посчитал это неправильным и переключил музыку, прежде чем он достал кольцо», — признался диджей. После случившегося все гости были напряжены, добавил он. «После свадьбы много людей написало мне, что мое действие было неправильным, и я не должен был оценивать уместность предложения Кевина, потому что я был просто диджеем на празднике», — рассказал герой истории. Многие свидетели произошедшего также отметили, что автор публично унизил парня, так как многие ожидали предложения и вели онлайн-трансляцию в соцсетях в тот момент.

В комментариях пользователи поддержали автора и предположили, что невеста сама не знала, что кто-то будет делать предложение на ее свадьбе, так как в таком случае она предупредила бы об этом диджея. «Вы хотели спасти день жениха и невесты», — написал один из комментаторов. Некоторые назвали рассказчика героем, так как благодаря его действиям новобрачные не расстроились в их особенный день.