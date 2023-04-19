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14:21, 19 апреля 2023Ценности

Магазины ушедшего из России бренда вновь откроются в стране

Магазины ушедшего из России Women'secret вновь откроются в стране с прежним названием

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom

Магазины бренда нижнего белья и одежды Women'secret, который ушел из России в марте 2022 года, вновь откроются в стране с новым партнером. Об этом РИА Новости рассказал источник на рынке недвижимости.

Известно, что испанский ретейлер Tendam, владеющий упомянутой маркой, планирует передать некоторые торговые точки Women'secret, которые расположены на территории России, белорусскому франчайзи Fashion House. Выяснилось, что магазины начнут работу под прежним названием и будут продавать коллекции данного бренда.

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В то же время представители компании на официальный запрос журналистов ответили, что на данный момент «не могут предсказать возобновление продаж».

Ранее в апреле появилась информация о том, что магазины бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, массово откроются в стране к началу лета. Компания обязалась до 1 июня начать работу точек в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы, среди которых Columbus, «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и другие.

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Майя Пономаренко
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