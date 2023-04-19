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09:53, 19 апреля 2023Бывший СССР

Украина запросит у Запада зенитные ракеты

FT: Киев на встрече в формате «Рамштайн» запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет на предстоящей встрече в формате «Рамштайн». Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом подготовки к заседанию.

«Украина будет просить о срочных поставках зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе, опасаясь, что [их] острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки», — говорится в публикации.

Один из европейских чиновников заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности были вопросом, который все чаще поднимался Киевом. Однако некоторые представители Запада убеждены, что Украина имеет достаточно систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам другого чиновника, западная сторона не видит никакой опасности в том, что Киев потеряет превосходство в воздухе. «У Украины достаточно [средств ПВО], чтобы защитить себя», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от Запада. Как утверждает глава государства, это ведет к потерям в украинской армии. Он заявил, что 21 апреля состоится очередная встреча в формате «Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», добавил президент.

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Кристина Есикова
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