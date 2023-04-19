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03:46, 19 апреля 2023Россия

Россия назвала попытки США представить Гершковича невинной жертвой манипуляцией

Посольство в США назвало манипуляцией попытки СМИ представить Гершковича невинной жертвой
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале прокомментировало попытки ряда СМИ в США представить арестованного за шпионаж в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича невинной жертвой, назвав их действия манипуляцией.

«Прикрываясь принципами свободы слова, американская пресса наглым образом пытается вмешаться в российское правосудие, поставить под сомнение его независимость», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Дипломаты назвали действия американских СМИ откровенной манипуляцией, отметив, что большинство изданий, преподносящих информацию таким образом, давно известны тем, что обслуживают интересы правящих кругов Вашингтона.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге после обыска задержали общавшегося с Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова. Отмечается, что причиной обысков стали посты мужчины в Telegram-канале об общении с Гершковичем. Кроме того, Ширшиков в сети оправдывал гибель военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Марина Совина
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