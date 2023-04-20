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02:49, 20 апреля 2023Мир

В России назвали последствия негатива в отношениях с США

Посол Антонов: общий негатив в отношениях России и США сказывается на контроле вооружений
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Негатив в отношениях между Москвой и Вашингтоном оказывает влияние на сферу контроля над вооружениями, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

«Общий негатив в российско-американских отношениях не может не сказаться на сфере контроля над вооружениями. Невозможно рассматривать ее в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — считает дипломат.

Он также раскритиковал подход Вашингтона к сотрудничеству с Москвой. По словам Антонова, американские власти отказываются вести дела с российской стороной как обычно, в то же время призывая вернуться к прежнему сотрудничеству в вопросе верификационного режима. «Американским военным явно не терпится попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие», — добавил посол.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что США и Россия вступят в ядерную гонку в случае, если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет заменен на новое соглашение. Он также предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ в 2026 году.

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Марина Совина
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