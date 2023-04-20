В России назвали последствия негатива в отношениях с США
Негатив в отношениях между Москвой и Вашингтоном оказывает влияние на сферу контроля над вооружениями, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.
«Общий негатив в российско-американских отношениях не может не сказаться на сфере контроля над вооружениями. Невозможно рассматривать ее в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — считает дипломат.
Он также раскритиковал подход Вашингтона к сотрудничеству с Москвой. По словам Антонова, американские власти отказываются вести дела с российской стороной как обычно, в то же время призывая вернуться к прежнему сотрудничеству в вопросе верификационного режима. «Американским военным явно не терпится попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие», — добавил посол.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что США и Россия вступят в ядерную гонку в случае, если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет заменен на новое соглашение. Он также предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ в 2026 году.