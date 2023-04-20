Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:01, 20 апреля 2023Экономика

Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения

Reuters: Deutsche Bank анонсировал сокращения среди руководства и банковского персонала

Фото: Yves Herman / Reuters

Руководство крупнейшего банка Германии Deutsche Bank готовит массовые увольнения рядовых сотрудников, утверждает источник Reuters, близкий к руководству финансовой организации.

Он также анонсировал снижение числа членов совета директоров с десяти до девяти. Ранее в феврале о возможных увольнениях персонала говорил исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг.

Банк работает над сокращением расходов уже не первый год. В 2022-м он уже провел ряд мероприятий, но в сравнении с другими европейскими организациями его издержки все еще слишком высоки по отношению к доходам.

Ранее в марте акции Deutsche Bank в ходе торгов на бирже XETRA упали более чем на 13 процентов. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев. К этому привели опасения инвесторов насчет стабильности европейского банковского сектора после закрытия Silicon Valley Bank в США и новостей о поглощении швейцарского Credit Suisse его конкурентом UBS.

В феврале банк сообщил, что за год сократил объем кредитов, связанных с российскими заемщиками, на 42 процента, до 806 миллионов евро. Чистый кредитный портфель банка в России уменьшился на 36 процентов, до 379 миллионов евро. В Deutsche Bank подчеркнули, что собираются и дальше сокращать свое присутствие в стране. При этом ранее организация предупредила о риске потери контроля над своим российским подразделением из-за «неблагоприятных действий регулирующих органов», а также возможных проблем в случае решения покинуть местный рынок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Starship взорвался на четвертой минуте полета
В Арктике вскроют пять закрытых и потерянных после смерти Сталина скважин
На Украине рассказали о последствиях попытки угнать российский самолет
Желавший добиться популярности у женщин мужчина сломал ноги и нашел девушку
Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
Российского посла вызвали в МИД Швейцарии
На Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по квартплате
Губернатор Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина
Изъятые у прибывшего в Россию украинца 40 тысяч евро попали на видео
Россиянка сделала операцию и на полвека осталась с трехкилограммовой опухолью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.