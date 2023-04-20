Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения

Reuters: Deutsche Bank анонсировал сокращения среди руководства и банковского персонала

Руководство крупнейшего банка Германии Deutsche Bank готовит массовые увольнения рядовых сотрудников, утверждает источник Reuters, близкий к руководству финансовой организации.

Он также анонсировал снижение числа членов совета директоров с десяти до девяти. Ранее в феврале о возможных увольнениях персонала говорил исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг.

Банк работает над сокращением расходов уже не первый год. В 2022-м он уже провел ряд мероприятий, но в сравнении с другими европейскими организациями его издержки все еще слишком высоки по отношению к доходам.

Ранее в марте акции Deutsche Bank в ходе торгов на бирже XETRA упали более чем на 13 процентов. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев. К этому привели опасения инвесторов насчет стабильности европейского банковского сектора после закрытия Silicon Valley Bank в США и новостей о поглощении швейцарского Credit Suisse его конкурентом UBS.

В феврале банк сообщил, что за год сократил объем кредитов, связанных с российскими заемщиками, на 42 процента, до 806 миллионов евро. Чистый кредитный портфель банка в России уменьшился на 36 процентов, до 379 миллионов евро. В Deutsche Bank подчеркнули, что собираются и дальше сокращать свое присутствие в стране. При этом ранее организация предупредила о риске потери контроля над своим российским подразделением из-за «неблагоприятных действий регулирующих органов», а также возможных проблем в случае решения покинуть местный рынок.