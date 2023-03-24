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14:44, 24 марта 2023Экономика

Акции крупнейшего банка Германии резко упали

Акции Deutsche Bank упали на 13% на фоне роста опасений о стабильности банковского сектора

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В ходе торгов в пятницу, 24 марта, на бирже XETRA акции Deutsche Bank — крупнейшего банка Германии — упали более чем на 13 процентов. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев, свидетельствуют данные площадки.

Параллельно резко подскочили кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank — стоимость страхования долга банка от дефолта поднялась на 18 процентов, достигнув четырехлетнего максимума, пишет Reuters. CDS являются индикатором проблем на рынке — цена страховки повышается на фоне появления сомнений в устойчивости эмитента у держателей ценных бумаг.

Такие настроения на рынке свидетельствуют о растущих опасениях инвесторов относительно стабильности европейского банковского сектора. После закрытия Silicon Valley Bank в США аналогичная участь ждала Signature Bank, а в Европе тем временем из-за финансовых проблем произошло объединение швейцарского Credit Suisse с конкурентом UBS. Поглощение второго по величине банка в Швейцарии стало еще одним фактором, почему инвесторы стали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций.

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На американском рынке акции банков продолжили двухнедельную волну падения на фоне очередного повышения ключевой ставки ФРС США. На европейском рынке на данный момент наблюдается та же динамика — крупнейшие банки региона Commerzbank, Credit Suisse, Societe Generale и UBS теряют в цене более семи процентов.

Впрочем, спасение одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе закончен, заявил ранее экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, финансовые проблемы появятся и у крупных банков других европейских стран. В числе одних из самых слабых банков региона он назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena, который является одним из старейших в мире, и немецкий Commerzbank.

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Мария Грушко
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