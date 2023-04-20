Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 20 апреля 2023Силовые структуры

Адвоката и врача заподозрили в подделке диагноза российскому заключенному

В Курганской области адвоката и врача заподозрили в подделке диагноза заключенному

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В Курганской области адвоката и врача-уролога заподозрили в подделке диагноза 71-летнему бывшему начальнику региональной налоговой службы, заключенного под стражу. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов в зависимости от их роли в преступлении обвинили по статьям о подстрекательстве, даче и получении взятки. Адвоката взяли под стражу.

По версии следствия, в 2017 году экс-руководитель регионального управления ФНС получил три года колонии за превышение должностных полномочий. Он решил смягчить наказание с помощью фиктивного диагноза тяжелой болезни. Для этого осужденный поручил своему адвокату обратиться к знакомому урологу. Тот за 300 тысяч рублей во время осмотра осужденного подменил анализы и установил у него заболевание, которое требовало лечения в специализированном медучреждении.

Осенью 2017 года осужденный был признан виновным в еще одном преступлении, но наличие у него заболевания смягчило наказание.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело о взятке против главврача психбольницы Приморья за снятие с учета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
В США запретили трансгендерам участвовать в школьных женских соревнованиях
Путин подписал указ о назначении Котюкова и. о. главы Краснодарского края
Психолог назвал причины сложности выхода из абьюзивных отношений
В Белом доме отказались поддерживать обе стороны конфликта в Судане
Крупнейший пенсионный фонд Швеции заявил о провальных инвестициях в банки США
Выманившую миллионы долларов у пережившего холокост мужчины мошенницу арестовали
Трое детей без присмотра погибли при пожаре в жилом доме в российском селе
В Москве стали продавать почти вдвое больше новостроек
Соседи рассказали о состоянии гандболистки-чемпионки перед гибелью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.