Адвоката и врача заподозрили в подделке диагноза российскому заключенному

В Курганской области адвоката и врача заподозрили в подделке диагноза заключенному

В Курганской области адвоката и врача-уролога заподозрили в подделке диагноза 71-летнему бывшему начальнику региональной налоговой службы, заключенного под стражу. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов в зависимости от их роли в преступлении обвинили по статьям о подстрекательстве, даче и получении взятки. Адвоката взяли под стражу.

По версии следствия, в 2017 году экс-руководитель регионального управления ФНС получил три года колонии за превышение должностных полномочий. Он решил смягчить наказание с помощью фиктивного диагноза тяжелой болезни. Для этого осужденный поручил своему адвокату обратиться к знакомому урологу. Тот за 300 тысяч рублей во время осмотра осужденного подменил анализы и установил у него заболевание, которое требовало лечения в специализированном медучреждении.

Осенью 2017 года осужденный был признан виновным в еще одном преступлении, но наличие у него заболевания смягчило наказание.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело о взятке против главврача психбольницы Приморья за снятие с учета.