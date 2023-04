Объяснены механизмы возникновения зависимостей

PNAS: объяснены механизмы саморазрушительного поведения

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса и Университета Западного Сиднея объяснили механизмы возникновения зависимостей. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), могут лечь в основу новых методов терапии для людей с саморазрушительным поведением.

Специалисты решили провести эксперимент, в котором 167 участников в возрасте от 17 до 32 лет играли в видеоигру на тему межгалактической космической торговли. Испытуемые выбирали одну из двух планет, чтобы набрать очки, которые позволили бы им в итоге получить приз из множества баллов. Кроме того, подопытные не знали, что нажатие на любую планету приводило к одинаковому вознаграждению, а также могло вызвать появление разных космических кораблей. Выбор одной планеты вызвал бы появление пиратского корабля, который украл бы крупную часть выигрыша, а корабли другой планеты были безвредны.

Люди, у которых фиксировались наилучшие показатели в игре смогли выявить взаимосвязь между выбором «плохой» планеты и пиратским кораблем, а затем скорректировали свое поведение, чтобы полностью избегать нажатия на этот объект

Однако после нескольких раундов игры все еще присутствовала значительная группа людей, которая не смогла соотнести связь между выбором определенной планеты и появлением пиратского корабля. Как только в середине игры им сообщили, что нажатие на плохую планету приводит к вражеским кораблям, то большинство людей перестали нажимать на нее. При этом некоторые люди продолжали выбирать планету, которая вызывала пиратский корабль, несмотря на предупреждение о последствиях.

Авторы пришли к выводу, что существуют определенные типы людей: «застигнутые врасплох», не осознающие того, к чему приводят их действия; «неосведомленные», которые изменяют свое поведение после объяснения; а также «компульсивные», которые продолжали придерживаться пагубного поведенческого паттерна даже после знания о последствиях.

Ученые объясняют саморазрушительное поведение тем, что такие люди могут страдать не столько от нежелания меняться, сколько от проблемы с обучением, когда они создают логичные, но в итоге неправильные причины того, почему они пострадали.