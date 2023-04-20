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13:14, 20 апреля 2023Россия

Трое детей отравились угарным газом в российском городе

Два подростка и полуторагодовалый мальчик отравились угарным газом в Уфе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два подростка и полуторагодовалый мальчик отравились угарным газом в уфимском микрорайоне Инорс. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, пишет «Интерфакс».

«В одной из квартир дома № 24/2 по улице Ферина дети отравились угарным газом. В результате полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сообщение об отравлении троих детей в российском городе поступило днем 19 апреля. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Ранее в жилом доме в деревне Лошиха Калужской области нашли тела двух человек. По данным областной прокуратуры, двое мужчин пытались согреться в доме с помощью печки, которая была неисправна.

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Никита Абрамов
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