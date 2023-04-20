Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:36, 20 апреля 2023Ценности

Яна Рудковская высказалась о пластических операциях Киркорова

Рудковская высказалась о пластике Киркорова словами «у него появится бионический протез»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский продюсер Яна Рудковская высказалась о многочисленных пластических операциях артиста Филиппа Киркорова. Пост на эту тему появился в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 86 тысяч подписчиков.

Знаменитость опубликовала видео с концерта певца, на котором он предстал в облегающем комбинезоне. «Давайте просто свыкнемся с истиной, что через пятьдесят лет единственный из нас, кто останется при таких бедрах, прессе и красоте, по-прежнему будет только Филипп Киркоров, — пошутила автор. — Еще через тридцать у него появится бионический протез, а из глаз начнут бить лазеры, потому что Король вечен».

В то же время сам Киркоров на вопрос журналиста Олега Пилягина ответил, что его формы естественные. По словам исполнителя, тело у него настоящее.

В марте Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. 55-летний певец признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора
Лукашенко восхитился качеством уборки Петербурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.