Яна Рудковская высказалась о пластических операциях Киркорова

Рудковская высказалась о пластике Киркорова словами «у него появится бионический протез»

Российский продюсер Яна Рудковская высказалась о многочисленных пластических операциях артиста Филиппа Киркорова. Пост на эту тему появился в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 86 тысяч подписчиков.

Знаменитость опубликовала видео с концерта певца, на котором он предстал в облегающем комбинезоне. «Давайте просто свыкнемся с истиной, что через пятьдесят лет единственный из нас, кто останется при таких бедрах, прессе и красоте, по-прежнему будет только Филипп Киркоров, — пошутила автор. — Еще через тридцать у него появится бионический протез, а из глаз начнут бить лазеры, потому что Король вечен».

В то же время сам Киркоров на вопрос журналиста Олега Пилягина ответил, что его формы естественные. По словам исполнителя, тело у него настоящее.

В марте Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. 55-летний певец признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании.