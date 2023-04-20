Илон Маск отреагировал на взрыв Starship

Илон Маск сообщил, что многому научился для следующего запуска Starship

Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на взрыв во время пуска прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Он поздравил команду компании в Twitter.

«Многому научился для следующего тестового запуска через несколько месяцев», — написал Маск.

В Twitter компании добавили, что специалисты продолжат анализировать данные и готовиться к следующим испытаниям. Там отметили, что сегодняшний тест позволит повысить надежность Starship.

Прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался спустя четыре минуты после пуска, который состоялся в 16:28 по московскому времени. Он набрал высоту 38 километров. Одноименный космический корабль (образец Ship 24) не смог отделиться от носителя Super Heavy.

Ранее пуск прототипа Starship, который планировали осуществить 18 апреля, перенесли из-за внештатного давления в топливном баке ракеты.