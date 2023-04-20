В Казахстане рассказали о росте количества синтетических наркотиков

В Казахстане предложили ужесточить наказание для создателей нарколабораторий

Депутат парламента Казахстана от партии Respublica Динара Шукижанова предложила ужесточить наказание для создателей нарколабораторий из-за роста количества синтетических наркотиков в стране. Об этом пишет Telegram-канал Informburo.kz.

«В 2019-2021 годах Министерство внутренних дел (МВД) изъяло 263,6 килограмма синтетических видов наркотиков, стоимость которых на черном рынке могла бы составить более 5,1 миллиарда тенге (911 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). С начала этого года изъяли более 88 килограммов синтетических наркотиков стоимостью 1,7 миллиарда тенге (303 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала депутат.

По ее словам, искусственно созданные психоактивные вещества пользуются популярностью у молодежи от 15 до 28 лет из-за доступности и дешевизны.

В марте 2023 года россиянин получил пожизненное заключение за организацию нарколаборатории, которая произвела три тонны запрещенных веществ. Его подельники получили от 17 до 20 лет заключения.