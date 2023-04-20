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09:32, 20 апреля 2023Среда обитания

В России стали злоупотреблять сертификатами на жилье

«Известия»: Росфинмониторинг выявил злоупотребление в России сертификатами на жилье

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Специалисты Росфинмониторинга выяснили, что в России стали злоупотреблять сертификатами на жилье и использовать их не по прямому назначению. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные службы.

С конца 2022 года по начало 2023-го эксперты проверили операции и выявили подозрительные случаи. По их словам, жилищные сертификаты начали использовать не для покупки недвижимости, а для того чтобы получить денежный эквивалент. Так, после покупки на короткий срок некоторые объекты сразу продавали. Обладатели сертификатов также покупали жилье по стоимости существенно ниже номинала документа или не проявляли никакого интереса к местоположению и состоянию объекта недвижимости.

В Росфинмониторинге отметили, что на данный момент подобные операции не наблюдаются. Однако в результате проверки служба составила письмо для предпринимателей и компаний, которые выступают посредниками в сделках с недвижимостью.

Ранее председатель комиссии Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская предупредила, что использование простой цифровой подписи в сделках с жильем опасно тем, что ее могут незаконно выпустить или украсть мошенники.

Нина Ташевская
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