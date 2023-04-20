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15:12, 20 апреля 2023Силовые структуры

Вонзившего 25-сантиметровый нож в голову девушки россиянина арестовали

В Приморье арестовали на 2 месяца жителя, вонзившего в голову девушки 25-сантиметровый нож

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приморском крае суд арестовал на два месяца 19-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство своей возлюбленной. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, 16 апреля молодой человек поссорился с сожительницей и нанес ей удар в теменную область головы 25-сантиметровым ножом. Потерпевшую госпитализировали. По данным РИА Новости, лезвие вонзилось в череп девушки, войдя в него на 4,5 сантиметра, однако не задело жизненно важный участок головного мозга.

Ранее сообщалось, что под Саратовом россиянин с ножом удерживал в квартире экс-сожительницу и попал под следствие.

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Илона Палей
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