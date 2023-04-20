Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 20 апреля 2023Мир

Лавров увидел подтверждение оценок России в отношении исполнения зерновой сделки

Глава МИД РФ Лавров: оценки России по исполнению зерновой сделки подтверждают ограничения

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел подтверждение оценок Москвы относительно соблюдения зерновой сделки в действующих ограничениях на поставки украинского продовольствия в Европу. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Высказывая свою позицию, дипломат подчеркнул, что происходящее подтверждает оценки российской стороны о том, что зерновая сделка в украинской части «носит преимущественно коммерческий характер и в качестве таковой она едва ли помогает странам третьего мира».

Ранее МИД России обвинил Украину в создании сложностей по зерновой сделке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны проверит граждан новых регионов России на участие в АТО в Донбассе
Появилось видео с перевернувшимся под Тулой ракетным комплексом С-400
Заключенный покончил с собой в российской колонии
«Ювентусу» отменили наказание по делу о финансовых махинациях
В Подмосковье «особенных детей» адаптируют к жизни через хоккей
Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским
Лавров увидел подтверждение оценок России в отношении исполнения зерновой сделки
Эксперты рассказали об опасности поддельных Wi-Fi-сетей
Ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет и перевернулся на российской трассе
Известный турецкий блогер исполнил танец живота в Москве и разозлил горожан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.