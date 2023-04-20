Лавров увидел подтверждение оценок России в отношении исполнения зерновой сделки

Глава МИД РФ Лавров: оценки России по исполнению зерновой сделки подтверждают ограничения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел подтверждение оценок Москвы относительно соблюдения зерновой сделки в действующих ограничениях на поставки украинского продовольствия в Европу. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Высказывая свою позицию, дипломат подчеркнул, что происходящее подтверждает оценки российской стороны о том, что зерновая сделка в украинской части «носит преимущественно коммерческий характер и в качестве таковой она едва ли помогает странам третьего мира».

Ранее МИД России обвинил Украину в создании сложностей по зерновой сделке.