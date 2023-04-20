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19:05, 20 апреля 2023Силовые структуры

В Подмосковье осудят 56-летнего мужчину за совершенное 19 лет назад убийство

В Подмосковье будут судить мужчину, зарезавшего заточкой товарища ради денег в 2004 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области суд рассмотрит дело 56-летнего мужчины за убийство товарища, совершенное 19 лет назад. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 июля 2004 года фигурант решил заполучить имущество своего знакомого. Он пришел к мужчине гости и напал на него. Заточкой клинка он изрезал потерпевшего, нанеся смертельные ранения. Затем обвиняемый похитил ювелирные украшения погибшего на 85 тысяч рублей и сбежал.

Следователи долгое время не могли установить личность преступника. Однако в 2022 году его нашли и задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

4 апреля сообщалось, что в Петербурге за изнасилование несовершеннолетней 28-летней давности задержали уголовника.

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Екатерина Власова
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