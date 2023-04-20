В Уфе стартовал литературный конкурс начинающих поэтов и писателей

В Уфе 20 апреля начался прием заявок на конкурс начинающих поэтов и писателей «Проба пера»

В Уфе начался прием заявок на республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей «Проба пера», который проходит в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Об этом сообщает «Башинформ».

Конкурс стартовал 20 апреля и продлится до 30 мая. Соревнование пройдет в три этапа: с 20 апреля по 10 мая все желающие смогут подать заявки на участие вместе с конкурсными материалами, с 11 по 17 мая работы будут проверены на соответствие требованиям положения о конкурсе, а с 18 по 25 мая экспертная комиссия оценит и отберет лучшие литературные произведения.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 26 мая и будет приурочена ко Дню национальной книги России «Великое русское слово». Главные задачи «Пробы пера» — привлечь внимание к богатому культурному наследию народов России, выявить и поддержать одаренных начинающих поэтов и писателей, создать условия для творческого созидательного общения профессиональных и начинающих литераторов, а также поддержать профессиональную творческую деятельность в процессе создания произведений литературного искусства.

Конкурсанты смогут представить свои материалы по четырем номинациям: стихи на башкирском языке, прозаические произведения на башкирском языке, стихи на русском языке, прозаические произведения на русском языке.

Ранее сообщалось, что организаторы «Нашествия» решили провести конкурс среди молодых музыкантов. Прием заявок будет проводиться до 15 мая включительно.