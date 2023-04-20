Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:08, 20 апреля 2023Ценности

Советник главы «Роскосмоса» заподозрил бывшую жену в краже икон из его квартиры

Советник главы «Роскосмоса» Устименко заподозрил экс-супругу в краже икон из его квартиры

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советник главы «Роскосмоса» Владимир Устименко заподозрил бывшую жену в краже икон и антиквариата из его квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что 59-летний мужчина обратился в полицию, где рассказал, что из его жилья на Саввинской набережной в Москве похитили старинные иконы, настольные лампы, а также антикварную люстру и золотые монеты. По словам пострадавшего, пропасть упомянутые вещи могли еще в марте, когда в данной квартире находилась его экс-супруга, чье имя не называется.

Полицейские заявили, что на данный момент по факту произошедшего проводится проверка. При этом других подробностей расследования, а также стоимость украденных предметов интерьера правоохранители не раскрыли.

В феврале российского бизнесмена Михаила Сутягинского обокрали на 1,5 миллиона рублей в городе Изобильный, Ставропольский край. Бывший депутат Госдумы в 2013 году остановился в гостинице «Голубые огни», рядом с которой припарковал личный автомобиль. Выяснилось, что когда предприниматель ушел спать, неизвестные залезли в салон его машины, которую он забыл закрыть, и вытащили портфель люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 30 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
В России отреагировали на визит генсека НАТО в Киев
Пашинян рассказал об успехах в уточнении границы с Азербайджаном
В Кремле ответили на вопрос об усилении мер безопасности из-за «арктура»
Игроки «Челси» осудили совладельца клуба из-за ситуации с украинцем Мудриком
В Кремле прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
В Москве задержали экс-замминистра культуры РФ по делу о мошенничестве
Российская «дочка» крупнейшего банка Германии рекордно нарастила прибыль
82-летняя российская пенсионерка попала в больницу после поездки в маршрутке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.