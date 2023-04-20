Еще в одном пункте выдачи СДЭК в Москве обнаружили подозрительную посылку

Shot: подозрительную посылку обнаружили в пункте СДЭК в Москве, опасности не представляла

В отделении курьерской доставки СДЭК в Новой Москве обнаружили подозрительную посылку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Предварительно, о возможном взрывном устройстве в посылке сообщили в офисе курьерской фирмы в поселке Фабрики имени 1 Мая. На место выехали полицейские.

Как сообщили каналу в пресс-службе СДЭК, посылка была обследована сотрудниками правоохранительных органов, опасности она не представляла. Работа пункта выдачи заказов была восстановлена.

Ранее 20 апреля правоохранительные органы и экстренные службы провели обследование здания пункта выдачи посылок на Стартовой улице в Москве из-за подозрительной посылки с бюстом. Она пришла на имя военного корреспондента Константина Исаева. Взрывчатых веществ в бюсте не обнаружили.

Ранее сообщалось, что гипсовые бюсты по почте получили военный эксперт, политолог Константин Сивков и несколько других политологов.