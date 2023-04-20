Открытие российских ученых поставило под вопрос теорию о загрязнении Арктики

Специалисты ААНИИ выяснили, что теория о загрязнении Арктики ртутью может быть неверна

Популярная теория о загрязнении Арктики ртутью в результате деятельности человека может быть поставлена под вопрос. Это открытие сделали специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) после экспедиции на Шпицберген. Об этом сообщается на официальном портале института.

Специалисты взяли пробы почвы на архипелаге между долинами Грендален и Холлендар и проанализировали их в лаборатории. После изучения оказалось, что ртутные показатели в пробах соответствуют норме.

«Повышения содержания ртути в современных почвах и донных отложениях относительно мерзлых отложений не фиксируется, что ставит под вопрос декларируемый в некоторых работах эффект увеличения содержания этого токсиканта, связанный с антропогенным загрязнением», — сообщили в пресс-службе ААНИИ.

Отмечается, что выявленные показатели соответствуют доиндустриальным показателям.

Ранее ученые раскрыли неожиданное влияние газонов на экологию в арктических городах.

