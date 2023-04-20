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10:51, 20 апреля 2023Культура

Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»

Студия Lionsgate начала работу над сериалом по «Сумеркам»

Кадр: Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет.»

Киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом, основанным на серии фильмов «Сумерки». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, производство проекта находится на ранней стадии. Известно, что в создании шоу примет участие писательница Стефани Майер, по произведениям которой была снята серия картин о вампирах. В состав съемочной группы также войдет исполнительный продюсер Эрик Фейг, который занимался экранизацией книг Майер ранее.

Детали сюжета, а также актерский состав проекта не раскрываются — сообщается, что сейчас киностудия занимается поиском сценариста.

В начале апреля сообщалось, что руководство студий Warner Bros. и HBO начало вести переговоры с британской писательницей и создательницей серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг о съемках сериала, посвященного жизни волшебника и его друзей.

Позже стриминговая платформа HBO Max опубликовала первый тизер сериала о Гарри Поттере.

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Анастасия Астахова
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