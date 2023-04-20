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16:33, 20 апреля 2023Спорт

Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу. После восьмой партии россиянин продолжает вести в счете — 4,5:3,5.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 21 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Дарья Коршунова
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