Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу. После восьмой партии россиянин продолжает вести в счете — 4,5:3,5.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 21 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.