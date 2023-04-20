Россия заявила об угрозе всем странам от поставок вооружений Киеву

Зампостпреда России Волгарев: поставляемое Киеву западное вооружение угрожает всем странам

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение распространяется по миру и угрожает всем странам. Его выступление на заседании постоянного совета ОБСЕ приводит РИА Новости.

По словам дипломата, гибридная агрессия Запада против России не только подрывает мир и безопасность в Европе, но и чревата огромными экономическими и экологическими последствиями.

«Под угрозой все страны, особенно транспортная инфраструктура и гражданское авиасообщение», — заверил Волгарев.

Зампостпреда также назвал скрытые поставки вооружений со стороны Запада «прямым путем к подрыву безопасности граждан на долгие годы даже после прекращения боевых действий».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Дипломат отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной. «К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он.