Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 21 апреля 2023Путешествия

Вырывающееся из отказавшего двигателя самолета пламя попало на видео

Самолет Viva Aerobus вернулся в аэропорт вылета из-за отказавшего в воздухе двигателя

Самолет мексиканской авиакомпании Viva Aerobus был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказавшего в воздухе двигателя. Инцидент попал на видео одного из пассажиров, передает Republic World.

Уточняется, что лайнер направлялся из города Гвадалахара на курорт Пуэрто-Вальярта днем в среду, 19 апреля. На кадрах видно, как пламя вырывается из сломанного двигателя двухмоторного Airbus A320. Самолет смог благополучно приземлиться благодаря своевременной реакции членов летного экипажа.

Ранее самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. В этот момент находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто из них не пострадал.

Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге
В России создали противодроновое ружье «Степашка»
Послание в бутылке провело 812 дней в океане и вернулось к отправительнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.