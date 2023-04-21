Вырывающееся из отказавшего двигателя самолета пламя попало на видео

Самолет Viva Aerobus вернулся в аэропорт вылета из-за отказавшего в воздухе двигателя

Самолет мексиканской авиакомпании Viva Aerobus был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказавшего в воздухе двигателя. Инцидент попал на видео одного из пассажиров, передает Republic World.

Уточняется, что лайнер направлялся из города Гвадалахара на курорт Пуэрто-Вальярта днем в среду, 19 апреля. На кадрах видно, как пламя вырывается из сломанного двигателя двухмоторного Airbus A320. Самолет смог благополучно приземлиться благодаря своевременной реакции членов летного экипажа.

Ранее самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. В этот момент находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто из них не пострадал.