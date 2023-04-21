Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:35, 21 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин возмутился словам приятеля и расстрелял его из ружья

В Иркутской области ссора приятелей закончилась убийством из ружья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутской области силовики задержали подозреваемого в расправе над приятелем 40-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 апреля в городе Усть-Кут на улице Дзержинского находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин поругался с находившимся у него в гостях с приятелем. Возмущенный словами гостя, он сходил за охотничьим ружьем и расстрелял товарища, произведя в него два выстрела. Одна из пуль угодила в голову и стала для жертвы расправы смертельной.

Осознавая возможные последствия, злоумышленник спрятал орудие преступления и попытался скрыться, но уже через несколько часов был задержан оперативниками и отправлен в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 21 апреля сообщалось, что в Камчатском крае российский уголовник задержан за забитого до смерти друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло
В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини
Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео
СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей
Гузеева посетила популярный европейский город и назвала удивившую ее особенность
На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ
Сексотерапевт подсказал способ мягко отказать партнеру в сексе
«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Роналду травмой паха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.