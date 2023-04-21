Россиянин возмутился словам приятеля и расстрелял его из ружья

В Иркутской области ссора приятелей закончилась убийством из ружья

В Иркутской области силовики задержали подозреваемого в расправе над приятелем 40-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 апреля в городе Усть-Кут на улице Дзержинского находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин поругался с находившимся у него в гостях с приятелем. Возмущенный словами гостя, он сходил за охотничьим ружьем и расстрелял товарища, произведя в него два выстрела. Одна из пуль угодила в голову и стала для жертвы расправы смертельной.

Осознавая возможные последствия, злоумышленник спрятал орудие преступления и попытался скрыться, но уже через несколько часов был задержан оперативниками и отправлен в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 21 апреля сообщалось, что в Камчатском крае российский уголовник задержан за забитого до смерти друга.