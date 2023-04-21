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05:19, 21 апреля 2023Россия

Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ

Савчук заявил, что артиллерия группировки «Центр» поразила около 100 целей ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Поражение было нанесено в рамках контрбатарейной борьбы с применением комплексов разведки, заявил он.

По словам Савчука, на торском и червонодибровском участках, украинские войска предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений. Однако в результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки «Центр» ВСУ понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

На краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы украинской армии.

Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военные отбили две контратаки ВСУ на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта.

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Марина Совина
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