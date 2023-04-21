Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ
Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
Поражение было нанесено в рамках контрбатарейной борьбы с применением комплексов разведки, заявил он.
По словам Савчука, на торском и червонодибровском участках, украинские войска предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений. Однако в результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки «Центр» ВСУ понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.
На краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы украинской армии.
Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военные отбили две контратаки ВСУ на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта.