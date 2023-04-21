Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ

Савчук заявил, что артиллерия группировки «Центр» поразила около 100 целей ВСУ

Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Поражение было нанесено в рамках контрбатарейной борьбы с применением комплексов разведки, заявил он.

По словам Савчука, на торском и червонодибровском участках, украинские войска предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений. Однако в результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки «Центр» ВСУ понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

На краснолиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы украинской армии.

Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военные отбили две контратаки ВСУ на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта.