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13:36, 21 апреля 2023Мир

Неготовность НАТО принять Украину в альянс объяснили

Аналитик Асафов объяснил непринятие Украины в НАТО чувством самосохранения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО может продолжать заявлять о готовности принять Украину в альянс, но не пойдет на этот шаг ввиду чувства самосохранения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Вступление Украины в НАТО обсуждалось неоднократно, но даже наличие миллионов вооруженных людей не должно подталкивать альянс к этому шагу, — считает Асафов. — Безусловно, НАТО не станет принимать Украину хотя бы из чувства самосохранения, учитывая внешнеполитическую концепцию России, заявления нашего президента».

Политолог напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала, что не потерпит участия стран НАТО в украинском конфликте и готова будет пойти на самые жесткие ответные меры. В НАТО не сомневаются в реальности этих предупреждений и вынуждены с ними считаться.

«Альянсу в любом случае нужно поддерживать Украину в антироссийских действиях. Но еще экс-президент США Дональд Трамп придумал такой вариант, как большие обещания с высоких площадок вместо реальной финансовой или другой помощи. В НАТО повторяют эту песню, показывая Украине свою поддержку, но только на словах», — считает Асафов.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — заявил генсек. Он подчеркнул, что в данный момент главное внимание страны альянса уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

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Варвара Кошечкина
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