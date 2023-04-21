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09:13, 21 апреля 2023Мир

Раскрыты задачи главы Пентагона перед встречей НАТО в Рамштайне

Politico: Остин попытается успокоить Украину и союзников после утечки документов Пентагона

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Первостепенной задачей главы Пентагона Ллойда Остина станет демонстрация уверенности США в Украине и ее возможностях после утечки разведданных из документов, которые содержали пессимистичные прогнозы касательно конфликта Москвы и Киева и истощения запасов оружия в Вооруженных силах Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников и дипломатов сообщает Politico.

«Утечки имеют негативное влияние, но они не повлияют ни на обмен информацией с США, ни на планы по продолжению поддержки Украины», — сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности. По его оценке, предстоящая встреча в Рамштайне «должна пройти очень хорошо», и в первую очередь мероприятие будет направлено на решение проблем промышленного военного производства боеприпасов, запасы которых иссякли из-за пакетов военной помощи Украине.

«Пока чиновники Минобороны США говорят, что они не слишком обеспокоены тем, что утечка повредит отношениям за границей или способности Остина попытаться сплотить и успокоить западных союзников, чтобы они пожертвовали оружие Украине», — раскрывается в статье.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке Джека Тейшейру. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Виктория Кондратьева
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