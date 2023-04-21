Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать

Похитившие беременную невестку россиянка и ее сын получили условные сроки

В Архангельской области 65-летняя российская пенсионерка и ее 33-летний сын получили по пять лет условного срока за похищение беременной 33-летней невестки сына. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 9 июня 2022 года злоумышленники подкараулили бывшую сожительницу сына на улице, сватили ее и переместили в квартиру, где ранее вместе проживали. За попытки вырваться и сбежать, женщину били подручными предметами. За попытку выбраться через окно, пенсионерка ударила жертву похищения палкой. Мужчина, избивавший свою жертву обещал убить ее, в случае попытки скрыться.

Несмотря на все угрозы и избиения, беременная женщина смогла выбраться через другое окно в помещении, где ее удерживали, и обратиться в полицию. Обвиняемые в похищении были задержаны. Приговором Онежского суда им назначили по пять лет условного срока и взыскали в пользу потерпевшей 30 тысяч рублей морального вреда.

29 марта сообщалось, что на Урале четверо мужчин получили от 7 до 9 лет за похищение человека, умершего в багажнике.