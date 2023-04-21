В сети восхитились внешностью Ким Кардашьян без макияжа

Ким Кардашьян показала лицо без макияжа во время встречи с визажистом Марио Дедивановичем

Американская бизнесвумен, телезвезда и блогерша Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее бренда косметики SKKN.

На размещенных кадрах знаменитость предстала во время встречи с визажистом Марио Дедивановичем и парикмахером Крисом Эпплтоном. Она позировала, сидя в кресле в черной пижаме и демонстрируя внешний вид без косметики. Впоследствии визажист начал наносить на кожу звезды уходовые средства и тени, а Эпплтон занялся созданием прически. При этом Кардашьян отметила, что знакома с Дедивановичем 15 лет.

Подписчики оценили внешность телезвезды, сделав ей комплименты в комментариях. «Она шикарно выглядит без макияжа», «Такая красивая и свежая без косметики», «Абсолютная красавица», «Потрясающе», — заявили юзеры.

Ранее Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за отсутствия пальца на фото. Предпринимательница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Знаменитость запечатлела себя в зеркало в ванной комнате.