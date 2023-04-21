Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду

Бедрос Киркоров пообещал поддержать сына в скандале с проверкой артиста на пропаганду ЛГБТ

Бедрос Киркоров пообещал поддержать сына в скандале с проверкой выступления звезды эстрады на гей-пропаганду. Его слова приводит NEWS.ru.

«Я лично на концерте Филиппа не присутствовал, так что подробностей происходящего не знаю. Сам узнал об этом от журналистов. Но Филиппа я поддержу в любом случае», — заявил 90-летний отец поп-артиста.

Ранее Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили запрос на проверку концерта Филиппа Киркорова на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ. Автором инициативы выступил юрист Максим Суров. Внимание заявителя привлекла видеозапись с выступления, в ходе которого артист закинул ногу на танцора из состава подтанцовки и приобнял его.