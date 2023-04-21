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14:10, 21 апреля 2023Россия

Мэр Белгорода рассказал о работе взрывотехников на месте падения авиабомбы

Мэр Белгорода Демидов сообщил, что на месте падения авиабомбы работают взрывотехники

Фото: Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / ТАСС

На месте падения авиабомбы в Белгороде работают взрывотехники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Валентин Демидов.

По словам чиновника, территория вокруг воронки оцеплена. Он попросил жителей города сохранять спокойствие.

«На месте происшествия на улице Шаландина сейчас работают взрывотехники Минобороны (...) Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность», — сообщил Демидов.

Взрыв в Белгороде произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка», на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

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Марк Леонов
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