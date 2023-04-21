Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов

Глава парламента Крыма Константинов: депутатов Рады проверят на наличие крымских активов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что депутатов Верховной Рады Украины проверят на наличие крымских активов. Заявление приводит РИА Новости.

Константинов указал, что в случае выявления у украинских парламентариев соответствующих активов, будет поставлен вопрос об их национализации.

Глава парламента отметил, что многие бизнесмены активно скупали земли и недвижимость на территории полуострова, а затем перерегистрировали на доверенных лиц и родственников с целью сокрытия.

9 ноября Константинов заявил, что земельные участки украинских олигархов и бизнесменов на полуострове подпадут под национализацию. Под национализацию подпадет имущество только тех, кто «запятнал себя поддержкой преступного украинского режима», подчеркнул он. Закон о национализации имущества россиян на Украине также приняла Верховная Рада.