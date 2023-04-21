Стало известно о расследовании случаев сексуального насилия в американском ЦРУ

Politico: Конгресс США расследует ситуацию со случаями сексуального насилия в ЦРУ

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США расследует ситуацию со случаям домогательств и сексуального насилия в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), а также нарушения порядка реагирования ведомства на жалобы сотрудников. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что с января как минимум три сотрудницы ЦРУ обратились в комитет. Они заявили, что ведомство отговаривает работниц подавать жалобы в связи с домогательствами.

Расследование началось после того, как одна из женщин обратилась в комитет Конгресса с заявлением, что коллега подверг ее физическому насилию и неоднократно пытался насильственно поцеловать. Сотрудница пожаловалась в правоохранительные органы и ряд отделений управления, однако никакой реакции не последовало.

По словам работницы, служба безопасности ЦРУ пригрозила ей тем, что жалобы положат конец ее карьере в ведомстве. Ее адвокат Кевин Кэрролл уточнил, что аналогичные угрозы поступали всем женщинам, которые планировались обратиться в Конгресс. Он добавил, что за последние десять лет жертвами сексуального насилия или домогательства стали 54 сотрудницы, однако их дела не были рассмотрены должным образом.

Председатель комитета Конгресса Майк Тернер и член комитета Джим Хаймс обратились к главе ЦРУ Уильяму Бернсу с требованием разобраться в ситуации и получили подтверждение о готовности к сотрудничеству.

Ранее газета Times сообщила, что членов парламента Великобритании заподозрили в связях с работниками секс-индустрии.

