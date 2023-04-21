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21:49, 21 апреля 2023Спорт

ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

ЦСКА победил «Ак Барс» 3:2 и вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА победил казанский «Ак Барс» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев. У гостей отличились Дмитрий Воронков и Александр Радулов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу армейцев. Следующая игра также состоится на арене ЦСКА 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
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