Чехия решила добиваться старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Чехии Павел: переговоры о членстве Украины в ЕС нужно начать в 2023 году

Чехия должна добиваться, чтобы переговоры о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) стартовали в 2023 году. О таком решении журналистам заявил президент страны Петр Павел, его выступление транслировало «Чешское ТВ».

«Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры с Украиной [о вступлении в ЕС] действительно начались до конца этого года», — сказал политик.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон совместно с Брюсселем работают над тем, чтобы Украина отвечала условиям для вступления в ЕС. По его словам, в этом направлении США «очень тесно» сотрудничает с объединением.

13 апреля замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что вступление страны в ЕС и НАТО является вопросом времени. Она также добавила, что Киев рассчитывает, что переговоры на эту тему стартуют до конца текущего года.