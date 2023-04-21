Политолог заявил о вступлении Финляндии в НАТО под давлением пропаганды

Политолог Бекман: Финляндия вступила в НАТО под давлением антироссийской пропаганды

Вопрос вступления Финляндии в НАТО решался второпях и под давлением политиков и антироссийской пропаганды. Такое мнение выразил финский общественник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман, пишет РИА Новости.

Бекман отметил, что большинство финнов выступали против членства в Североатлантическом альянсе, из-за этого данный вопрос не был вынесен на референдум. По его словам, все в Финляндии признают, что со стороны России нет никаких угроз в отношении страны. «Все тихо, спокойно на границе нашей и в самой Финляндии тоже», — сказал он.

Кроме того, инициаторы торопились успеть вступить в НАТО при действовавшем старом составе парламента, поскольку новый мог не поддержать решение, заявил политолог. Он добавил, что все дебаты по НАТО были запрещены.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.