Глава Курской области подтвердил падение дрона ВСУ и рассказал детали инцидента

Губернатор Старовойт подтвердил падение дрона ВСУ на возводивший укрепления трактор

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил в Telegram падение дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Гуево в Суджанском районе региона. Также он рассказал детали случившегося.

О падении дрона стало известно утром 21 апреля. Сообщалось, что беспилотник упал в километре от границы.

По сообщению Старовойта, инцидент с беспилотником произошел вечером 20 апреля. Оператор дрона пытался атаковать трактор, участвовавший в возведении фортификаций. «Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал», — подытожил губернатор.

Линии обороны возводятся в Курской, Брянской и Белгородской областях и в Крыму — часть из них представляют собой укрепления из бетонных пирамид и траншеи на случай возможной атаки со стороны Украины.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в приграничной Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.