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11:51, 21 апреля 2023Россия

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

В Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за утечки газа
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Волгоградской области

В Волгограде после взрыва в многоэтажном доме из-за утечки газа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) . Об этом сообщила администрация российского города в Telegram.

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур», — пояснили в администрации.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую возглавил мэр Волгограда Владимир Марченко. После взрыва газа на улице Титова правоохранители начали проверку, добавили в мэрии.

Взрыв в жилом доме Волгограда произошел утром 21 апреля. На втором этаже дома взорвался газ, после чего в одном из помещений начался пожар. Ударной волной выбило стекла у нескольких квартир, также осколками и камнями оказались повреждены припаркованные авто.

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Анастасия Шейкина
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