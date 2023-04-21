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16:45, 21 апреля 2023Моя страна

Всероссийский марафон «Оставайся донором» провели в Нальчике

Марафон «Оставайся донором» провели в Нальчике в честь Национального дня донора

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Всероссийский марафон «Оставайся донором» состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Мероприятие провели 20 апреля на Станции переливания в честь Национального дня донора. Сдавали кровь участники регионального подразделения «Молодежки ОНФ». В общей сложности в активностях приняли участие 50 человек, большая часть из которых — студенты.

Согласно материалу, кровь, сданную в рамках акции, направят на нужды пациентов.

В ноябре 2022 года в Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга. В отделении гематологии в ходе капитального ремонта оборудовали три стерильных бокса для пациентов, а также процедурный кабинет и сестринский пульт управления. Отмечалось, что в каждой новой палате расположили индивидуальную душевую кабину и оснастили помещения уникальной системой вентиляции.

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Майя Пономаренко
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