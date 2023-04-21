Россияне бросились арендовать дорогое жилье в Москве

NF Group: спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 15 процентов

Россияне бросились снимать дорогие квартиры в столице. По итогам первого квартала 2023 года спрос на аренду московского жилья от 150 тысяч рублей в месяц вырос на 15 процентов, говорится в исследовании компании NF Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Объем предложения в сегменте за последние три месяца снизился на 10 процентов на фоне роста активности арендаторов. В 2022 году в Москве наблюдался тренд на смещение съемщиков в сторону более дешевых вариантов стоимостью до 200 тысяч рублей в месяц, однако в начале 2023-го он стал менее выраженным. Доля таких запросов сейчас составляет 20 процентов от общего числа заявок на аренду элитного жилья, но основная часть приходится на предложения от 200 до 300 тысяч рублей.

При этом средняя запрашиваемая ставка в начале 2023 года не показала заметного снижения и осталась на уровне прошлого года. То же самое можно сказать о средней предлагаемой ставке. В то же время собственники готовы предлагать скидки: дисконт может составлять от 5 до 20 процентов.

Ранее аналитики агентства Intermark Real Estate определили самые популярные места Москвы для аренды элитных квартир. Лидером списка стал район Ленинградского проспекта.