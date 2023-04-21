Гендиректора российской компании задержали за стрельбу при обыске в его доме

Гендиректор «Новокузнецкого ДРСУ» прострелил ногу оперативнику во время обысков в его доме

Гендиректора «Новокузнецкого ДРСУ» задержали за стрельбу при обыске в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, следователи и сотрудник ФСБ пришли утром в дом фигурантов для обысков по статье о мошенничестве. Однако мужчина закрыл дверь, взял ружье и стал стрелять со второго этажа. Отмечается, что он совершил порядка 12 выстрелов, в том числе в оперативников. Задержанный попал в ногу силовику.

Его поместили в СИЗО на два месяца. Гендиректор российской компании объяснил, что начал стрелять, так как испугался бандитов.

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