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12:57, 21 апреля 2023Бывший СССР

В российском МИД рассказали о трудностях Запада из-за Украины

МИД: США и Европе становится труднее удовлетворять заявки Украины о поставках вооружения

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США и Европе становится все труднее удовлетворять заявки Украины о поставках вооружения. О трудностях Запада из-за Киева сказано в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

В министерстве обратили внимание на то, что в западных СМИ появилось немало материалов об истощении запасов вооружения НАТО в ключевых европейских странах. «На нехватку боевой техники, обмундирования и боеприпасов в германской армии пожаловались в Бундестаге», — говорится в заявлении. Кроме того, в МИД со ссылкой на британскую прессу указали, что власти Великобритании начали обещать украинской стороне вооружение из запасов «на черный день».

Согласно сообщению ведомства, Запад не собирается прекращать отправлять оружие Киеву. Западные представители понимают, что отказ от поддержки Украины может привести к ее «немедленному концу», объяснили в министерстве, напомнив слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

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Кристина Есикова
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