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13:39, 21 апреля 2023Мир

Иран обвинил США в создании «Исламского государства»

В МИД Ирана заявили, что именно США создали «Исламское государство»

Фото: Iranian Foreign Ministry / AP

Нет сомнений, что именно США создали террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом в своем аккаунте Twitter заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Не было сомнений в том, что США являются создателями ИГ, но для тех, кто сознательно закрыл глаза на правду, заявление Роберта Ф. Кеннеди, племянника Джона Ф. Кеннеди, сказавшего "МЫ создали ИГ", подтверждает тот факт, что американский режим является крестным отцом ИГ», — написал он.

Ранее известный юрист и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в выборах главы государства. 69-летний адвокат собирается принять участие в президентской гонке в качестве кандидата от Демократической партии.

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Виктория Кондратьева
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